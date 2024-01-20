美5度毀反艦導彈 也門叛軍續攻商船

【本報綜合報道】美軍周四一周內第5次打擊也門叛軍青年運動的軍備，攻擊青年運動的反艦導彈。與此同時，青年運動於薩那時間周五再次攻擊亞丁灣一艘美國商船。海事公司指未造成船員傷亡或損毀。

海事公司指未造成傷亡 美媒引述美國軍方官員消息指，在美軍偵察機發現青年運動準備攻擊紅海及附近海域的商船和美軍軍艦，美軍先發制人打擊青年運動的反艦導彈和發射器。美國中央司令部其後發聲明證實有關行動，聲明稱，美軍於也門首都薩那時間周四下午3時40分左右，在青年運動控制的也門地區，發現了2枚瞄準紅海南部且準備發射的反艦導彈，並確定它們對該地區的商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，美軍隨後出於自衞攻擊並摧毀了這些導彈。

美媒最初曾引述消息，指美軍打擊了3枚青年運動的反艦導彈。美國總統拜登周四在前往北卡羅萊納州演說前回應記者提問時表示，打擊青年運動的行動將會繼續，但承認至今未能阻止青年運動襲擊紅海船隻。

青年運動周五發表聲明，宣布旗下海軍部隊以數枚合適的艦載導彈攻擊化學品船Chem Ranger號，造成直接命中，但未說明事發時間或其他細節。聲明強調，對美國和英國襲擊的報復不可避免，任何新的侵略行為都將受到懲罰。美國中央司令部則指，青年運動於薩那時間周四晚上9時左右，向Chem Ranger號發射2枚反艦導彈，船員發現導彈落入附近水域，事件沒有造成傷亡或損毀，該船繼續航程。