以總理反巴人立國 白宮反彈

拒縮加薩戰事規模 向兩國方案說不 以色列總理內塔尼亞胡周四聲言，他已經告知美國，反對在加薩戰事後建立巴勒斯坦國，亦不肯縮減目前加薩戰事的規模。他公開拒絕美國不斷推動的兩國方案，有關言論隨即惹來白宮反彈。

以色列右翼政府一直反對建立一個與以色列共存的獨立巴勒斯坦國，然而內塔尼亞胡這個在全國廣播新聞發布會上的講話，似乎是他對這個問題最明確的聲明。他指要求美國表示停止向以色列施壓，稱這只會傷害以色列的經濟，並聲稱作為總理需要有能力向盟友說不，強調在將來的任何安排中，以色列都要確保約旦河以西的所有土地的安全控制權，這與巴勒斯坦擁有主權的想法存在衝突。

內塔尼亞胡又指，在3個多月的戰事中，以色列已經摧毀了巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩約三分之二的戰鬥團，重申以軍在加薩的軍事行動會持續，直到以色列取得「完全勝利」，包括消滅哈馬斯及救出所有人質，加薩在戰後亦要實行非軍事化，由以方控制進入加薩地帶的一切。根據加薩衞生部門周三發布的數據，自去年10月7日以巴爆發新一輪衝突以來，以軍在加薩的軍事行動已造成逾2.4萬人死亡。

美方指難帶來持久安全 白宮國家安全委員會發言人柯比駁斥內塔尼亞胡拒絕巴勒斯坦立國的說法，指那雖不是內塔尼亞胡的新說法，但美方「顯然有不同的看法」。美國國務院發言人米勒也表示，若巴勒斯坦不立國，長遠來說不能為以色列帶來持久的安全，短期也沒有辦法重建加薩、在加薩建立管治和提供當地的安全保障。有華府高級官員則認為，內塔尼亞胡的言論並非以色列的最終決定，相信仍然有商討空間。本報綜合報道