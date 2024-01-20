北韓外相訪俄 傳談偵察衞星合作

崔善姬在俄羅斯期間，先後與該國外長拉夫羅夫、總統普京會面，討論雙方會談達成的協議。俄朝沒有公布會談內容，但根據崔善姬隨行人員攜帶的「宇宙技術領域參觀對象目錄」文件推測，雙方可能討論了偵察衞星合作方案等事。北韓勞動黨軍需工業部部長趙春龍亦參加了外長會議，兩國可能是磋商武器貿易等軍事合作。韓媒猜測，雙方或協調普京訪朝日程。

負責軍控和防擴散事務的白宮國家安全委員會高級主任瓦迪（Pranay Vaddi）周四表示，俄朝的軍事合作達到前所未見的水平，在這情況下，北韓作為區內威脅的性質在未來10年將徹底改變，美國和南韓在討論延伸威脅時需考慮俄朝軍事合作。瓦迪重申，美國決心運用包括核武在內的全部軍事能力來保衞盟友。他指出，不但要密切留意北韓向俄羅斯提供武器用於烏克蘭戰場，亦要留心軍事合作如果改善北韓能力，而這對美國與日韓的長期威懾態勢意味甚麼，同時需確保存在一定程度的風險降低措施，防止任何形式的危機或政治分歧升級為衝突。瓦迪表示，如果北韓打算進行核試，希望中國會在可能情況下發揮作用阻止。