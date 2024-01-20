鹿兒島推演遭他國攻擊疏散萬人
【本報綜合報道】日本中央政府、鹿兒島縣及熊本縣政府周四舉行聯合桌面推演，模擬在遭到其他國家武力攻擊的情況下，疏散鹿兒島縣屋久島和口永良部島約1.1萬名居民至九州本土。
推演設想的情況是，政府以可能會遭到關係惡化的國家攻擊為由，認定發生武力攻擊預測事態，然後根據《國民保護法》判斷有必要把島民疏散至鹿兒島市和熊本縣等地。內閣官房與兩縣政府等連線確認如何迅速利用渡輪或飛機疏散居民，包括難以自行撤離的長者和病人，相關部門和兩縣警方等約20個機關參加推演。熊本縣政府指，目前仍存在確保供疏散人員使用的住宿設施等問題，會繼續做好安置疏散人員的準備。屋久島和口永良部島將於下周日進行實際演練，確認從福利設施等撤離長者的步驟。
或針對台海危機
為因應台海可能發生突發事態，日本正在提升西南諸島防禦，同時推進沖繩縣先島群島居民疏散計劃。時任內閣官房長官松野博一去年10月曾到九州熊本縣及鹿兒島縣視察，與當地首長討論疏散計劃。
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