鹿兒島推演遭他國攻擊疏散萬人

推演設想的情況是，政府以可能會遭到關係惡化的國家攻擊為由，認定發生武力攻擊預測事態，然後根據《國民保護法》判斷有必要把島民疏散至鹿兒島市和熊本縣等地。內閣官房與兩縣政府等連線確認如何迅速利用渡輪或飛機疏散居民，包括難以自行撤離的長者和病人，相關部門和兩縣警方等約20個機關參加推演。熊本縣政府指，目前仍存在確保供疏散人員使用的住宿設施等問題，會繼續做好安置疏散人員的準備。屋久島和口永良部島將於下周日進行實際演練，確認從福利設施等撤離長者的步驟。