去年測試核潛水艇 稱掀海嘯殲敵

【本報綜合報道】北韓近年加強發展海軍實力，特別是水下攻擊能力，讓核力量從陸、空延展至水下，從而應對美日韓的軍事震懾。北韓去年3月首次公開研發及試爆水下核武的消息，當時測試核無人潛水攻擊艇，宣稱攻擊爆炸可引發「超強力放射性海嘯」摧毀敵軍艦隊。同年9月，北韓首艘戰術核攻擊潛艇英雄金君玉號下水。

去年3月21至23日，北韓測試新型核無人潛水攻擊艇海嘯-1型及戰略巡航導彈，模擬引爆核彈頭。海嘯-1型能用於執行隱秘潛航作戰，攻擊爆炸引發超強力放射性海嘯，消滅敵人軍艦編隊及主要作戰港口，並可在任何海岸、港口或利用拖船投入作戰。北韓國防科學研究院同年4月4日至7日測試海嘯-2型核無人潛水攻擊艇，潛航時間比3月的測試增加近12小時，專家分析可能改良升級版。外界猜測，海嘯系列核無人潛水攻擊艇其實是可搭載核武器的大型魚雷。

金正恩出席下水禮 北韓領袖金正恩在英雄金君玉號下水典禮時，直指核攻擊型潛艇過去一直被視為侵略北韓的象徵，如今已成為讓敵人恐懼的北韓自主戰力。他過往亦多次揚言，海軍將在北韓核武嚇阻戰略上扮演重要角色。