反擊美日韓軍演 朝實施水下核武系統試驗

北韓國防省昨日宣布，已實施水下核武系統試驗，以回應美國、南韓、日本周一至周三在濟州以南海域舉行海上聯合軍演，朝方揚言該國武裝力量絕不縱容敵人鹵莽的軍事對抗瘋狂行為，將透過負責任、迅速、大膽的威懾讓敵人產生恐懼，依靠強大的力量堅定維護國家安全和地區和平。

國防省在朝中社發表題為《我們絕不會容忍鹵莽的軍事對抗瘋狂行為》的聲明，指出今年以來美日韓三國不斷進行挑釁性的軍演，周一起美國核動力航母卡爾文森號、神盾巡洋艦普林斯頓號、日本海上自衞隊及南韓海軍艦艇，一連3日再次在濟州島周邊海域進行海上聯合演習，是繼去年12月美日韓軍事團夥共同制訂多年期三邊訓練計劃後進行的，已成為區域局勢進一步不穩定的根源，嚴重威脅北韓安全。

朝譴責美及其追隨者鹵莽行動 有鑑於此，北韓國防科學院水下武器系統研究所在朝鮮半島東部海域對正在開發的水下核武系統海嘯5-23進行了重要測試。聲明指，北韓軍方的水下核子應對態勢正進一步完善，繼續在海上及水下實施遏制美國和其盟國海軍軍事敵對行為的反制行動。朝方強烈譴責美國及其追隨者的鹵莽行動，這些行動自新年以來嚴重威脅北韓安全，鄭重警告此舉將帶來災難性後果。

參與美日韓聯演的包括美國的卡爾文森號、普林斯頓號、神盾驅逐艦基德號與斯特雷號，它們隸屬於卡爾文森號航空母艦打擊群。日本海上自衞隊派出直升機驅逐艦日向號及神盾驅逐艦金剛號，南韓海軍代表是神盾驅逐艦世宗大王號及驅逐艦王建號。軍艦實施編隊航行、先進海上通訊行動、海上阻斷行動訓練、空中戰鬥演習，人員交流及整合。

安理會談朝 韓促着眼各種威脅 較早前，聯合國安理會周四召開核不擴散及北韓問題非正式會議，南韓今年出任非常任理事國後首次參加涉朝會議。這是安理會今年以來首場涉朝會議，由美日韓等國召集，討論北韓宣稱成功使用固體燃料搭載高超音速機動型操縱彈頭的中遠程彈道導彈，以及平壤威脅國際和平與安全等問題。

南韓在會上強調，北韓的核武政策近兩三年發生變化，安理會有必要摒棄只重視北韓發射洲際彈道導彈的應對模式，要着眼於朝方危害國際和平與安全的各種威脅。南韓常駐聯合國代表黃浚局透露，會議的討論較為深入，就北韓的措詞和行為來看，朝鮮半島局勢愈發嚴峻，所有理事國都感非常擔憂。他認為有必要打破安理會對如何應對北韓問題的沉默，今後的應對方向是安理會必須解決的重要問題。本報綜合報道