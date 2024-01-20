網紅自爆嫖娼遇騙 警方調查

【本報綜合報道】內地一名網紅近日在直播自爆墮入嫖娼騙局，指是8、9年前的事，揚言「已經過了追訴期」。言論惹來網民不滿，直播結束後有人舉報，四川省成都市警方指會核實處理。

召妓半年無被發現免罰 近日有網民發文舉報稱，網紅「鐵頭懲惡揚善」自述曾花了1,800元人民幣（約1,980港元），在成都市金牛區找了兩個娼妓，結果上當受騙。有網民追問為何不追討款項，鐵頭則指當時不敢且嫖妓是違法行為，現在從事自媒體肯定不敢去。鐵頭更宣稱：「全中國多少男人沒去過（嫖娼）？沒必要裝清高。」在多名網民聯合舉報下，北京12345政務熱稱會核實交辦相關問題。成都市110公安熱線人員周三回覆表示，會核實處理。

事發至今，鐵頭未對本次輿論事件作出回應，其個人帳號則停止更新到上周六。鐵頭在多平台累積粉絲量達500多萬，他因揭露商業黑幕走紅。賣淫、嫖娼可按違反治安管理處罰法處罰，違者在6個月內沒有被公安機關發現，則不處罰。不過陝西公益律師趙良善稱，雖然不再處罰，但警方可以進一步調查。