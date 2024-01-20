寒潮來襲多地急降溫 貴州湖南成暴雪中心

料速凍八成國土 廣州澳門低至6℃ 中央氣象台昨日發布消息指，今年首場寒潮蓄勢待發，預計今日至下周二將為中東部帶來劇烈降溫，深入南方後，還將帶來大範圍強降雪。氣溫0℃線將南壓至華南北部，貴州和湖南成為南方暴雪中心。中國天氣網推出全國冰凍線進程圖，在寒潮影響下冰凍線將直抵南嶺，近八成國土或被「速凍」。受降雪及大霧天氣影響，甘肅多條高速公路昨日實施臨時交通管制。

中央氣象台周四召開寒潮暴雪通氣會，預計今日至下周二中東部地區氣溫下降6至10℃，並伴有4至5級風，其中內蒙古、陝西、山西、吉林、遼寧及江南、貴州等地氣溫下降10至14℃，甚至超過14℃。一向很少被冷空氣眷顧的華南也將出現劇烈降溫，廣東、廣西、福建氣溫將降至10℃以下，其中廣州、香港、澳門最低氣溫會降至6℃左右。

首席預報員馬學款指出，下周日至下周一南方地區將出現雨雪相態轉換，貴州、湖南、江西等地將出現雨雪冰凍天氣，降雪量級最強可達大暴雪，廣東北部等地山區局部地區亦有凍雨。上述地區累計降雪量料有5至15毫米，貴州東部、湖南中西部可達20至30毫米，積雪深度3至10厘米，局部地區逾15厘米，貴州、四川、重慶、湖南、江西、湖北、廣西等地雨雪冰凍災害風險較高。

春運期間氣溫起伏大 而下周五起一連40日的春運期間，大部分地區氣溫整體料接近常年同期到偏高，但起伏大。本報綜合報道