銀川市前書記涉受賄被起訴

檢察機關起訴指控，姜志剛利用擔任國務院國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任，北京市委常委、組織部部長、寧夏回族自治區黨委副書記、銀川市委書記，北京市政協副市級幹部等職務上的便利以及利用本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

曾於航空工業集團任職

現年63歲的姜志剛是江蘇東海人，在北京航空學院高空設備專業、西北工業大學管理工程專業畢業，早年在四川成都飛機工業公司工作，歷任中國航空工業第一集團公司人力資源部部長、中央組織部幹部五局副局長等職務，2017年至2021年期間任寧夏黨委副書記、銀川市委書記，自治區黨委黨校校長。他去年3月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，同年8月被開除黨籍及公職，翌月被正式逮捕。