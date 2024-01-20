神舟十八十九號6航天員已確定

【本報綜合報道】天舟七號貨運飛船揭開了2024年中國載人航天工程發射任務的序幕。據中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，2024年中國載人航天發射任務繁多，涉及了6次大任務，當中包括兩次載人飛行任務。他又透露，神舟十八和十九號兩個飛行乘組的6名航天員已經確定。

天舟七號貨運飛船日前升空 楊利偉在內媒周三播出的訪問中表示，今年發射任務除了天舟七號，還有下半年的天舟八號，神舟十八號和十九號兩次載人航天發射任務，以及神舟十七號、十八號的回收。他指出，為完成今年空間站的任務重點，執行神舟十八號和十九號任務的航天員正進行針對性較強的訓練。他解釋，航天員的工作包括在平台上的一些科學實驗，以及對空間站的維護維修和一些組裝的任務。

此外，今年載人登月也將加速推進。楊利偉稱，在立項前期，針對技術攻關及方案論證做了大量的工作。立項之後，火箭系統、飛船、着陸器都轉入初樣設計和試驗。下一步將進行一些正樣，包括進行一些實驗。他指出，在很多關鍵技術已經取得突破。