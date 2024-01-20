秦漢館關閉糾錯 本月底重開

袁世凱列入皇帝名單捱轟

秦漢館試開放以來，已接待遊客10多萬人次，其中在元旦假期，秦漢館共接待3.06萬人次，佔陝西歷史博物館總接待量50%以上。惟有自媒體指出，秦漢館中很多展品不僅沒有英文標識，甚至連展品的基本資料都不齊全，有些文物名稱也被標錯，如「鷹獸相搏紋飾銅牌飾」 被誤寫為「銅鷹獸權博牌飾」，另在介紹一件銅豆的展品資料中，「蟠螭紋」誤寫成「蟠魑紋」。秦漢館用展板介紹皇帝制度時，亦被指摘將袁世凱列入皇帝名單。