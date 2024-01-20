盲目舉債建有軌電車 年虧逾4000萬

【本報綜合報道】中央紀委國家監委近日通報，揭露多宗地方政府盲目舉債造成資金浪費的案例。其中甘肅省天水市的有軌電車建設一期工程投入約24億元（人民幣‧下同，約26億港元），通車後年收僅160萬元（約180萬港元），惟每年營運費達4,000萬元（約4,400萬港元），虧損持續擴大。

一期斥資26億 年收僅180萬 據報道，天水市的有軌電車建設從2018年起規劃，採取民間參與公共建設模式，共分為兩期工程，預計總投資規模達90億元（約99億港元）。一期工程於2020年5月1日完成並正式營運；二期工程於同年11月開工，預計3年內完成。惟營運以來，3年的年均載運乘客僅約80萬人次，其中去年全年載客雖達95.5萬人次，高於平均，但在內地53個城市軌道交通系統中排名倒數第3。

一期建設每年虧損達3,840萬元（約4,220萬港元），財務缺口要財政補貼和自籌款填補。因一期營運成果不如預期，加上財務缺口擴大、資金不足等原因，二期工程進度延宕，目前只完成約一半。該項目被點名「不顧客觀實際蠻幹硬幹、片面追求短期效益犧牲長遠發展」，分析指一些地方希望藉由建設有軌電車帶動投資，或提高城市公共交通層級撐門面，形成典型的形式主義作風，結果勞民傷財。