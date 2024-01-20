去年搗1900黑惡組織 2.7萬人落網
【本報綜合報道】內地公安機關去年持續深入推進常態化掃黑除惡，共打掉1,900多個涉黑惡犯罪組織，抓獲2.7萬名疑犯，破獲2.9萬多宗各類刑事案件。公安部去年掛牌督辦37宗案情重大、複雜的涉黑惡案件，同時全力緝捕涉黑涉惡在逃人員，各地1,222名目標逃犯到案，其中境內佔1,105人、境外佔117人。
破印尼裸聊團夥
公安部網站周三發布消息，去年各地公安機關共打掉795個涉網黑惡犯罪組織，抓獲1.2萬多名疑犯，破獲1.8萬宗刑事案件。其中，公安部組織北京、山東等地公安機關與印尼警方開展警務執法合作，成功搗破匿藏在印尼巴淡島等地的特大跨境裸聊敲詐犯罪團夥。
內地公安刑偵部門去年又積極參與打擊長江非法採沙、整治盜採海沙等專項行動，打擊重點行業領域黑惡勢力，查獲28個自然資源領域涉黑組織。公安部去年9月會同相關部門深入推進教育、金融放貸、市場流通等重點行業領域整治，共偵辦800多宗相關領域涉黑惡案件，抓獲6,000多名疑犯。
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