去年搗1900黑惡組織 2.7萬人落網

【本報綜合報道】內地公安機關去年持續深入推進常態化掃黑除惡，共打掉1,900多個涉黑惡犯罪組織，抓獲2.7萬名疑犯，破獲2.9萬多宗各類刑事案件。公安部去年掛牌督辦37宗案情重大、複雜的涉黑惡案件，同時全力緝捕涉黑涉惡在逃人員，各地1,222名目標逃犯到案，其中境內佔1,105人、境外佔117人。