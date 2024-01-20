學術造假牟取利益 教授遭舉報停職
武漢學府11碩士博士生踢爆多宗惡行
湖北省武漢市華中農業大學11名碩士、博士研究生周二聯名實名舉報，該校動物營養系教授黃飛若學術造假，其指導的多篇學術論文篡改實驗數據、實驗圖片造假及抄襲。該校昨日通報，在已調查材料中發現所反映的實驗圖片、數據、結果等方面問題基本屬實，初步認定黃男存在學術不端行為。決定即日起停止其校內所有職務和工作，組建導師組全面負責指導該課題組研究生。
其中一名舉報學生表示，這次聯合實名舉報的研究生人數佔黃男課題組的總人數一半以上。在一份網傳長達125頁的舉報材料中，學生聯名羅列出黃男種種學術不端行為，包括逼迫學生進行數據篡改和編造實驗結果等。除此之外，學生又舉報黃男操縱同行評審、論文不當署名、剋扣學生勞務費、打壓學生等。舉報信中表示，在虛假數據和成果的掩護下，黃男和相關受益人不但沒有受到任何懲戒，還獲得大量的科研經費和項目資助。
假數據掩護 校方稱零容忍
公開資料顯示，黃男為華中農業大學動物科學技術學院教授、博士生導師，現任動物營養與飼料科學系主任，研究方向為動物分子營養學和飼料加工工藝。他曾經主持「十四五」國家重點研發計劃、國家「973」計劃、國家自然科學基金青年基金、國家自然科學基金、瑞典國際青年基金、教育部高等學校博士學科點新教師基金等科研項目。華中農業大學昨日在舉報事件情況的通報中表示，學校堅持對學術不端和師德失範零容忍，將進一步對舉報問題進行全面調查，根據最終調查結論依規依紀處理。本報綜合報道
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