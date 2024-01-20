學術造假牟取利益 教授遭舉報停職

湖北省武漢市華中農業大學11名碩士、博士研究生周二聯名實名舉報，該校動物營養系教授黃飛若學術造假，其指導的多篇學術論文篡改實驗數據、實驗圖片造假及抄襲。該校昨日通報，在已調查材料中發現所反映的實驗圖片、數據、結果等方面問題基本屬實，初步認定黃男存在學術不端行為。決定即日起停止其校內所有職務和工作，組建導師組全面負責指導該課題組研究生。

其中一名舉報學生表示，這次聯合實名舉報的研究生人數佔黃男課題組的總人數一半以上。在一份網傳長達125頁的舉報材料中，學生聯名羅列出黃男種種學術不端行為，包括逼迫學生進行數據篡改和編造實驗結果等。除此之外，學生又舉報黃男操縱同行評審、論文不當署名、剋扣學生勞務費、打壓學生等。舉報信中表示，在虛假數據和成果的掩護下，黃男和相關受益人不但沒有受到任何懲戒，還獲得大量的科研經費和項目資助。