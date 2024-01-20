陸委會籲北京莫設政治前提礙溝通

陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，大陸內部控管突轉嚴格，台灣人、外國人等入境大陸曾有被濫捕案例，大陸國安部再次對外宣示，表示這樣的動作會持續下去。他指出，將研究未來是否針對大陸地區政治社會形勢增設警示功能。他呼籲北京，現階段兩岸溝通對話關鍵在於陸方設置了不合理、不必要的政治前提，如可搬移掉這些障礙，以及其所衍生出的政治理由，相信兩岸可在過去的基礎上盡早展開對話。對於瑙魯與台斷交並與陸建交，詹批評北京不斷企圖壓縮台灣的國際生存空間，高度抗議這樣的不友善行為；又指大陸官方應優先照顧人民，不是將人民幣送給特定國家。