台灣選舉委員會確定 賴清德奪558萬票勝出

【本報綜合報道】台灣中央選舉委員會昨日舉行委員會議，審定通過並公告第16任總統、副總統選舉當選人為賴清德、蕭美琴。國民黨不分區立委當選人韓國瑜宣布與立委江啟臣角逐立法院正副院長，昨日中午宴請藍委，但黨內傳出立委傅崐萁有意加入角逐。

韓江配競逐立法院正副院長 中選會公布總統、副總統選舉3組候選人得票數，分別為民眾黨的柯文哲及吳欣盈獲約369萬票，國民黨的侯友宜及趙少康獲約467萬票，賴清德及蕭美琴獲約558萬票。依規定得票數達當選票數三分之一以上者，每票可獲30元（新台幣‧下同，約7.5港元）補貼競選費用，柯吳配獲約1.1億元（約2,700萬港元）、侯康配獲約1.4億元（約3,500萬港元）、賴蕭配獲約1.7億元（約4,200萬港元）。

另外，韓國瑜邀國民黨立委當選人、不分區立委被提名人午宴，國民黨立委賴士葆表示來這裏是支持「韓江配」。被問到是否支持副院長留給民眾黨，賴認為第一優先當然是「藍白合」，又稱自己也會選國民黨團總召。現任立法院長游錫堃回應推舉新院長一事時，認為應考慮未來立法院外交的重要性。