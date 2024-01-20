王毅：非洲4國支持中方維護領土完整

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周四在科特迪瓦首都阿比讓，與科特迪瓦外長阿多姆會談。王毅表示，科特迪瓦是他新年非洲之行的收官之站，到訪非洲四國領導人都第一時間、態度鮮明地公開堅定支持中國政府在台灣問題上的立場，支持中方維護國家主權和領土完整，充分彰顯中非相互支持的優良傳統。離開非洲後，王毅同日轉到南美洲巴西訪問。

王毅強調，中非合作論壇推動中非合作取得巨大成就，有效帶動國際社會加大對非投入。中方將繼續加強與非洲的發展戰略對接和治國理政經驗交流，引領中非合作繼續走在時代前列。阿多姆重申，科特迪瓦恪守一個中國原則，認為中國領土不可分割，支持中國在南海問題上捍衞正當權益。科特迪瓦願意進一步拓展互利合作，借鑑中國先進經驗，找到符合科特迪瓦國情、具有科特迪瓦特色的現代化道路。

中國盼加強與巴西合作 王毅在巴西利亞與巴西外長維埃拉會面時稱，中方願以中巴建交50周年為契機，籌備好雙方下階段高層往來，推動中巴全面戰略夥伴關係邁上新台階。他表示，中巴應加強團結合作，共同應對全球性挑戰，中方支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用。維埃拉指出，巴方願同中方加強溝通協調，充分發揮兩國各層級各領域合作機制作用，進一步深化互利合作。此外，雙方將共同辦好即將舉行的中巴第4次外長級全面戰略對話，就雙多邊廣泛議題進行深入戰略溝通。