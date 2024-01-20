短期無望核軍控談判 美冀與華討論降風險

美國白宮一名高級官員周四表示，美國不預期很快與中國開展正式的核軍控談判，知道中方的武器庫仍在建設，但希望看到開始討論實際的風險降低措施。

負責軍控和防擴散事務的白宮官員瓦迪（Pranay Vaddi）向華盛頓的智庫表示，去年11月與華進行初步軍控談判非常重要，亦很有價值，但強調談判需要讓中國關鍵決策者或對華核態勢有影響力人士參與其中。他又稱，美方希望與中方保持開放的溝通渠道，能在軍控問題上真正取得進展。

指安理會5常任國可共商 瓦迪表示，美方確實希望中方回應美方一些關於降低風險的更實質想法，他們仍在等待，看看中方會否回應。他指出，這種討論可以是雙邊，也可包括聯合國安理會5個常任理事國美國、中國、俄羅斯、英國和法國。他強調，只是開會並不符合美方利益，而是要有專門解決這些問題的實際渠道。

中美去年11月6日舉行5年來首次核軍控談判，但會談沒有具體成果。中美上周在華盛頓舉行為期兩天的軍事會談，為雙方同意恢復兩軍關係以來首次接觸。美國國防部去年10月發表中國軍力報告，指中國擁有500多枚核彈頭，到2030年可能增至1,000多枚。美國核武庫存有高達3,700枚核彈頭，其中1,419枚戰略核彈頭已部署。

王文濤稱將與美加強商務對話 另一邊廂，美國中國總商會2024農曆龍年頒獎晚宴周四在紐約舉行，中國商務部部長王文濤發表視像致詞，稱今年將與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期。他強調，中國商務部將認真落實兩國元首重要共識，在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上加強對話，為中美各層級經貿交流合作營造良好條件。

中方將擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，推動解決企業合理關切，並希望美國中國總商會繼續發揮好橋樑作用，為促進中美經貿合作貢獻力量。本報綜合報道

美國不預期即將與中國展開核軍控談判。 瓦迪