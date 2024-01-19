盤龍城出土商代兩石砌遺迹

【本報綜合報道】中國湖北省武漢市黃陂區的盤龍城遺址被譽為「武漢城市之根」，自1954年發現至今，持續開展考古工作。內媒周三報道，武漢大學歷史學院、湖北省文物考古研究院、武漢市文物考古研究所和盤龍城遺址博物院去年聯合在該遺址楊家灣北坡開展工作，共發掘300平方米，並在發掘區北部清理出兩處中商時期石砌遺迹。

項目現場負責人孫卓稱，第一處石砌遺迹為長約20米、闊約10米的近長方形，由帶狀石塊堆積而成。其南部邊界有8處大型石塊和數處小型石塊整齊排布。第二處遺迹位於第一處西側，發掘部分約10米，闊約7米。在發掘區南部發現有商代建築，其兩條基槽周邊有零星垂直柱洞和黃土堆積，其中一條長約15米基槽內分布石塊。

推測圍繞楊家灣聚落而建 此次發現的石塊堆積規整有序，工程量較大，推測屬於盤龍城最晚階段圍繞楊家灣聚落中心而建的大型建築。從本次發掘區域到南部的江家灣這一範圍，推測為該時期的一處大型建築集中分布區域。