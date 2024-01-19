探測器SLIM明挑戰登月 搭載可變形拍攝機械人

【本報綜合報道】日本宇宙航空開發機構（JAXA）月球探測器「SLIM」將於明天挑戰登陸月面，屆時將會搭載一個由玩具公司研發的變形機械人「SORA-Q」，並且將會在月球拍攝照片，再傳送回到地球。

玩具公司冀添孩子興趣 日媒周三報道，這個超小型機械人直徑僅得8厘米、重約250克，與棒球大小相若，和變形金剛玩具一樣有類似變形功能。在SLIM抵達月表前，SORA-Q會首先着陸，其外殼能夠變成雙輪，再透過鏡頭拍攝月球照片，一直工作到用盡電量為止。

負責開發SORA-Q、同志社大學教授渡邊公貴稱，為了避免機械人不被埋在月表沙子裏，團隊展開多項試驗，期望一切順利，增加孩子們認識宇宙的興趣。