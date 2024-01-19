天舟七號載逾5.6噸物資 與空間站完成交會對接

【本報綜合報道】搭載天舟七號貨運飛船的長征七號遙八運載火箭，周三晚上10時27分在中國海南文昌航天發射場發射升空。約3小時後，載有超過5.6噸物資的天舟七號，與空間站組合體完成交會對接。今次是中國載人航天工程今年首次發射任務，中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，今年載人登月也將加速推進。

首用新模式 僅需3小時 中國載人航天工程辦公室表示，天舟七號於昨天凌晨1時46分成功對接空間站天和核心艙後向端口。交會對接完成後，天舟七號將轉入組合體飛行段，之後神舟十七號航天員乘組將進入天舟七號，按計劃開展貨物轉運等相關工作。天舟七號採用3小時快速交會對接方案，是中國在軌驗證的新交會對接模式，亦是空間站首次使用，較常規的6.5小時為快，進一步壓縮對接時間。

楊利偉表示，2024年中國載人航天發射任務繁多，涉及6次大任務，包括兩次載人飛行任務。而神舟十八和十九號兩個飛行乘組的6名航天員已確定，正接受針對性較強的訓練。