九旬老翁身壯力健 體格心率媲美中年

身體難免隨年齡增長開始衰退，體力更是大不如前。愛爾蘭一名93歲老人在70多歲才開始定期運動，目前不但是同年齡組別的4屆世界室內划艇冠軍，更擁有媲美中年人士的體格和心血管健康，更成為研究案列。相關研究結果上月已刊登在《應用生理學期刊》（Journal of Applied Physiology）。

該研究的負責人、利默里克大學（University of Limerick）教授杰克曼（Philip Jakeman）指，九旬老人摩根（Richard Morgan）體重約75公斤，當中肌肉約佔80%，脂肪只有15%，這比例就算對一名小他幾十歲的男人來說都十分健康。此外，摩根的心臟也非常強大，心率峰值在查驗中達到每分鐘153次，遠高於同齡人士預期最大心率，創有史以來的最高峰值之一。

日划艇30公里 攝取高蛋白質 研究人員指，摩根透過簡單和簡短的運動練出良好的身體質素，例如每天室內划艇約30公里，平均每次約40分鐘，也會每周進行3次重量訓練，和每日攝取高於建議攝取量約60克的蛋白質，足以證明運動對延緩老化的作用。本報綜合報道