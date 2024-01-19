俄羅斯北韓加強合作 包括敏感領域發展

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周二與來訪的北韓外相崔善姬會談，克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，會面討論朝鮮半島局勢，主要焦點是俄朝關係；又形容北韓是非常重要的合作夥伴，俄方致力進一步發展敏感領域在內所有範疇的關係。

美籲平壤重返外交對話 與此同時，美國國務院發言人米勒周三再次敦促北韓停止阻礙安全之舉，重返外交對話，又建議參與管控軍事風險、尋求實現朝鮮半島持久和平之道的實質磋商。他重申美國對北韓並無敵意，將與南韓和日本等盟友緊密協商，制訂最佳方案遏制朝方行為。對於崔善姬訪問俄羅斯與普京、外交部長拉夫羅夫會面，米勒指出外界目睹朝俄之間的武器交易，俄方正在違反曾經支持過的聯合國安理會決議。

美國國防部發言人賴德強調，美方一直敦促北韓停止對安全構成威脅的行為，會透過區內聯盟與緊密合作，切實維護朝鮮半島和平與安全。就崔善姬訪俄，賴德表示美方多次明確提及朝俄關係，不希望北韓向俄羅斯提供武器，支持俄軍在烏克蘭的軍事行動。