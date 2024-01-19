部署歐洲8個月 福特號返抵母港

【本報綜合報道】美國新一代航空母艦福特號周三返回駐地維珍尼亞州諾福克海軍基地，結束歷時8個月、先後應對俄烏戰爭及以巴衝突的歐洲部署行動。在長達239天部署期間，該艦參與多場多邊演習及警戒活動，增加北約能力及阻嚇侵略；又因應以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰，延長部署76天防止衝突升級蔓延。

曾應對俄烏及以巴衝突 福特號航空母艦打擊群由多艘軍艦組成，除了核心艦艇福特號外，還有神盾巡洋艦諾曼第號，以及神盾驅逐艦拉梅奇號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號。福特號奉命留守地中海東部海域應對中東地區局勢升溫時，麥克福爾號與托馬斯‧哈德納號曾經暫時離開大隊，取道埃及蘇彝士運河進入中東地區海域，支援海上安全目標。

美國海軍表示，福特號航空母艦打擊群部署期間，先後訪問克羅地亞、希臘、意大利、挪威、土耳其、比利時、塞浦路斯、黑山、西班牙、瑞典。福特號總共進行43次海上補給作業，艦載機飛行時數超過17,826小時，總航行距離超過83,476海里。與此同時，它成為首艘美國軍艦部署時搭載狗隻，協助紓緩船員壓力及促進士氣。

完成首場完整作戰部署 美國有11艘現役航空母艦，除了隸屬於福特級的福特號外，餘下10艘是上一代尼米茲級。福特級是美國最新、最大、最先進的航空母艦，採用23項新技術，包括電磁彈射系統、先進武器電梯，在船員數量比尼米茲級少兩成的情況下，提高艦載機出擊次數。今次是福特號成軍以來，首場完整的作戰部署行動，軍方形容是歷史性。