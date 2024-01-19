拜登晤國會領袖商討援烏法案

【本報綜合報道】美國總統拜登周三在白宮，與共和黨籍眾議院議長約翰遜及參議院民主黨領袖舒默等多名國會領袖會晤逾一小時，商討至今未獲得國會通過的援助烏克蘭及邊境安全等撥款法案。會面後，約翰遜及舒默對兩黨達成協議表示樂觀。

拜登去年10月向國會請求提供總共1,050億美元（約8,190億港元）的補充資金法案，援助處於戰爭的烏克蘭及以色列、防衞台灣、確保美國南部邊境安全。惟兩黨陷於分歧，共和黨要求對南部邊境安全供更多資金，同時減少援烏資金；民主黨堅持維持烏克蘭援助的必要性，認為俄羅斯戰勝將對全球民主狀況構成更廣泛的威脅。幾個月以來法案在國會處於僵局。

兩黨對達成協議表樂觀 周三會面後，約翰形容會面富有成效，共和黨堅持邊境問題是重中之重，他認為圍繞這問題達成一些共識。舒默表示，這次會面議顯示民主黨和共和黨一致認為，有必要向烏克蘭提供額外援助，同時改善美國邊境安全，強調兩黨必須合作，否則甚麼也做不了，又認為雙方達成協議的機會比以往更大。同場的參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，參議院可能下周就補充資金法案進行投票。