波音737 MAX 9客機甩門 調查擴大至承包商

涉事波音737 MAX 9客機接受檢查。

首批40架完成檢驗 停飛令未撤 因應美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機月初發生「甩門」事件，美國聯邦航空局（FAA）下令所有同型號飛機停飛，直至前天宣布完成首批40架飛機初步檢查，未來會徹底審視相關數據，同時公布擴大調查對象，包括承包商勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）。

FAA上周稱，在決定是否讓171架737 MAX 9復飛前會首先調查當中40架。根據最新聲明，FAA強調所有設有門塞的737 MAX 9繼續停飛，直至完成審查，通過安全檢查及維護程序為止，有關決定旨在保障公眾安全，不是出於時間考慮。

出問題門塞於馬來西亞製造 除了檢查737 MAX 9，聲明另提及FAA正調查波音製造飛機慣常做法及生產線，即使是勢必銳航空系統公司亦包括在內，藉此加強監督波音，同時檢查可能制度變更等。另外，全國運輸安全委員會（NTSB）調查阿拉斯加航空客機甩門事件，FAA會提供支援。

同日，NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）與FAA航空安全副局長博爾特（David Boulter）出席國會參議院委員會閉門會議，交代阿拉斯加航空737 MAX 9客機空中甩門事故詳情。霍門迪透露，出現問題門塞是由勢必銳航空系統公司在馬來西亞製造，然後運到美國堪薩斯州威奇托市廠房，客機機身亦在該處生產，機身其後運到華盛頓州倫頓波音廠房，正調查機門飛脫原因。共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）強調，調查須找出出錯地方、導致事故原因、採取哪些措施確保不再發生類似事故。

波音行政總裁視察廠房 另一邊廂，波音行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）前赴勢必銳航空系統公司位於威奇托市廠房視察，向約270名員工指兩間公司工程師及技術人員會吸取教訓並加以運用，公司會變得更好。本報綜合報道

波音737 MAX 9客機半空甩門，其安全性備受質疑。 勢必銳航空系統公司廠房放置波音737客機機身。