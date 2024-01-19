以總參謀長：與真主黨開戰風險高

哈列維

【本報綜合報道】以色列國防軍總參謀長哈列維周三視察北部邊境，警告未來數月與黎巴嫩武裝組織真主黨爆發戰爭的風險較以往高。他巡視期間，以軍在接壤黎巴嫩南部邊境地區演習，模擬發動進攻。

視察北部邊境 繼續空襲 在北方軍區司令戈丁等多名高級指揮官陪同下，哈列維到訪北部邊境。他表示，以色列正在加強作戰準備，希望穩定北部邊界局勢，讓數萬名撤離民眾重返家園。他承認，不知道北方戰爭何時爆發，但強調演習十分重要；以軍從巴勒斯坦加薩地帶戰鬥吸取教訓，一旦與真主黨爆發衝突便可派上用場。哈列維指即使局勢嚴峻，仍對以色列備戰充滿信心。

以軍戰機同日空襲黎巴嫩境內的真主黨目標，並以火炮及坦克向黎巴嫩南部兩個地區開火。真主黨證實，162名武裝分子在與以軍持續衝突中喪生，衝突主要在黎巴嫩發生，部分在敍利亞。黎巴嫩其他武裝組織有20人死亡，包括3名記者在內的19名平民身亡。

另外，以色列國防軍周三表示，最近向在加薩地帶南部汗尤尼斯作戰的數千名第98師士兵，空投16噸補給物資，包括彈藥、燃料、食水、食物。