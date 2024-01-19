恐受襲 印度洋商船紛廣播「與以國無關」

【本報綜合報道】紅海、曼德海峽、亞丁灣的海上安全形勢愈趨嚴峻，對往返歐洲及亞洲的航運公司而言如同「火海」。有專門報道油輪動態的網站周三表示，當天全球有接近50艘商船透過自動識別系統廣播「自保」訊息，宣稱與以色列毫無關係，避免成為也門叛軍青年運動的攻擊目標；也有商船的訊息表明有武裝人員隨行。

根據網站TankerTrackers.com提供的全球船舶動態地圖，周三部分在印度洋航行的商船，其自動識別系統廣播的訊息與以色列「劃清界線」，包括「與以色列沒有關聯」（NO LINK ISRAEL）、「與以色列無關」（NOTHING WITH ISRAEL）、「與以色列沒有聯繫」（NO CONTACT ISRAEL）。此外，一艘準備繞過非洲大陸南部好望角、由大西洋前往馬來西亞的商船，就算本身沒有取道紅海，也廣播類似的訊息。

英促伊朗勿軍援青年運動 有意見形容這種「自保」做法對手無寸鐵的船員而言，屬於他們的導彈干擾器或防空系統，只能夠祈求青年運動不要無差別攻擊，對付以色列及美國以外的商船。有意見主張在自動識別系統廣播「武裝警衞在船上」（ARMED GUARDS ONBOARD）的訊息，應對青年運動派出武裝分子強行登船挾持的威脅，必要時可以開火示警阻嚇。

另外，英國外交大臣卡梅倫與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚周三在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間會面，卡梅倫表明青年運動襲擊紅海商船是非法及不可以接受，伊朗必須停止向青年運動提供武器及情報，同時利用影響力阻止對方攻擊紅海。