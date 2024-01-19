中東戰火 愈爆愈多

美續炸也門叛軍阻14枚導彈發射 巴基斯坦大報復空襲伊朗9人亡 由以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯引發的中東地區戰火持續蔓延，美國周三深夜連續第二天對也門叛軍青年運動先發制人，以消除迫在眉睫的威脅為由，利用陸攻巡航導彈摧毀一批隨時發射的反艦導彈，外界憂慮美方在紅海局勢愈踩愈深。巴基斯坦周二被伊朗發動越境反恐行動後，以其人之道還治其人之身，周四凌晨空襲對方境內東南部地區；這是1988年兩伊戰爭結束後，伊朗領土首次遭導彈襲擊。

美擁有商船遭無人機襲擊起火 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，美方當地時間周三深夜再度行使自衞權，對也門叛軍青年運動發動6天內第4次打擊，阻止發射一批已經上架的反艦導彈。與此同時，美國國務院宣布把青年運動列為「特別認定全球恐怖組織」，表明若對方停止在紅海及亞丁灣的襲擊，美方將重新評估上述認定。

美國中央司令部表示，也門薩那時間周三晚上8時半，一架自殺式無人機從青年運動在也門的根據地發射，擊中在亞丁灣航行、由美國擁有及操作的馬紹爾群島籍商船M/V Genco Picardy號，受襲商船通報出現受損情況，但沒有人員受傷，可以繼續航行。印度海軍周四發布照片，顯示位於M/V Genco Picardy號後方的艦橋位置遭自殺式無人機擊中，一度引發大火；它載有22名船員，包括9名印度人。印度海軍驅逐艦維沙卡帕特南號接報後馳援，爆炸品處理專家檢查受損位置後判斷安全。

也門薩那時間周三晚上11時59分，美國中央司令部以對商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅為由，打擊青年運動14枚裝載在發射架的反艦導彈。美國中央司令部聲稱，這些青年運動反艦導彈可以隨時發射，促使美方部隊行使固有權利及義務自我防衞，進一步削弱青年運動攻擊紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船。司令庫里拉強調：「我們將繼續採取行動保護無辜船員的性命，我們將一直保護我們的人民」。

美國傳媒報道，美國中央司令部在最新一輪軍事行動中，利用部署紅海的神盾艦及巡航導彈核潛艇，向青年運動目標發射戰斧陸攻巡航導彈；也門傳媒指受襲地點有3個至5個。美國本月12日聯同英國對青年運動據點發動首波空襲，其後分別本月13日及16日單獨對青年運動採取軍事行動。值得留意的是，根據美國中央司令部的說法，第3波空襲及第4波空襲旨在摧毀隨時發射的反艦導彈，行動性質是先發制人。

美正式列青年運動為恐怖組織 另一方面，美國國務院周三重新把青年運動列為恐怖組織，從當天起30天後生效，指摘對方自去年11月以來，對紅海及亞丁灣的商船及護航軍艦，發動前所未有的襲擊，危害船員安全、破壞商品自由流通、干擾航行權利及自由，今次認定旨在促進追究其恐怖活動的責任。美國財政部也發布許可證，授權某些類別的交易活動，以便向美方並非針對的也門人民，提供他們所依賴的食品、藥品、燃料及個人匯款。

伊朗革命衞隊周二以打擊恐怖主義為名，轟炸鄰國巴基斯坦西南部俾路支省，是連續兩天對其他國家發起越境軍事行動。巴基斯坦周四凌晨作出對等回應，以無人機、火箭等武器攻擊恐怖分子在伊朗東南部地區藏身之處，造成至少9名非伊朗人死亡，包括7名婦孺。中國、阿富汗、俄羅斯等國家呼籲雙方克制。

聲稱打擊恐怖分子 當地時間周四凌晨4時，伊朗錫斯坦和俾路支斯坦省城市薩拉萬（Saravan）附近發生多次爆炸。巴基斯坦外交部發表聲明，可靠情報顯示恐怖分子將發動大規模襲擊，因此對錫斯坦和俾路支斯坦省展開連串高度協調、有針對性的精確軍事打擊，多名恐怖分子在代號「處死叛亂者」的行動被擊斃。聲明指出，曾經就本國籍恐怖分子躲藏伊朗境內無人管轄地區一事表達嚴重關切，並分享多份文件，部分是恐怖分子存在及活動的具體證據，但伊朗未採取行動，任由恐怖分子殺害巴基斯坦人民。

巴基斯坦軍方其後披露詳情，表示行動是針對恐怖組織俾路支解放軍及俾路支解放陣線的藏身之處，行動是基於情報進行，成功打擊相關目標；軍方使用的武器分別是攻擊無人機、火箭、滯空攻擊彈藥、防區外武器。巴基斯坦軍方同時表明，展望未來，「對話與合作是解決與伊朗雙邊問題的審慎選擇」。俾路支解放陣線回應時表示，該組織在伊朗沒有藏身地點，聲稱沒有武裝分子死於巴基斯坦軍方的襲擊。

巴基斯坦總統阿爾維表示，巴方尊重所有國家的主權及領土完整，同時期望從其他國家得到相同待遇；看守政府總理卡卡爾縮短在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會的行程，周四啟程回國處理今次危機。中國外交部希望伊巴兩國能夠保持冷靜克制，避免局勢緊張升級，中方願意為緩和事態發揮建設性的作用。阿富汗塔利班政府、俄羅斯外交部均呼籲伊巴兩國克制，印度外交部回應稱這是伊朗與巴基斯坦的事情。

伊朗大型軍演回應 與此同時，伊朗革命衞隊周四宣布將舉行大型演習，範圍包括鄰近巴基斯坦的錫斯坦和俾路支斯坦省恰赫巴哈爾，數十架軍機及無人機參加，模擬打擊特定目標及實施防空訓練。伊朗與巴基斯坦之間的邊境長達900公里，但大部分地區不受法律控制，導致走私客及武裝分子可以自由來往兩地，也是阿富汗鴉片出口的重要通道。

美國再度向也門叛軍青年運動的據點發動空襲。 美軍打擊也門叛軍行動詳情 巴基斯坦宣稱轟炸伊朗是對付恐怖分子藏身之處。 美國伊朗最新軍事角力形勢 在伊朗受襲地點現場，事後有民眾視察受損情況。 伊朗以執行反恐行動為名，日前越境攻擊巴基斯坦。