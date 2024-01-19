惡犬噬人 狗主懶理：打死狗算了

上周六下午2時許在哈爾濱市依蘭縣二運道東附近，楊女士和丈夫前往一家汽車維修店修理電動車。期間她趁空檔牽着家中小狗散步，誰知剛離開維修店，兩隻狗突從旁邊的大門衝出並撲向楊女士。其中一隻體形較大的德國牧羊犬多次咬她的手臂，她欲掙脫但不成功。後來一輛電動三輪車經過，司機把楊女士拉上車。楊女士稱，有人曾告訴狗主「你家的狗傷人了」，狗主才把狗叫回去。但楊女士事後手部流血，狗主得悉後只叫她去醫院檢查，其他事不想管。