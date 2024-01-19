惡犬噬人 狗主懶理：打死狗算了
【本報綜合報道】黑龍江省哈爾濱市一名女子日前在街上遭狗隻咬傷，腿部和手部共13處受傷。事發後警方安排傷者與狗主調解，惟狗主不但未就事件道歉，更表示不想管，揚言「不行就把狗打死得了（算了）」。警方已介入調查。
上周六下午2時許在哈爾濱市依蘭縣二運道東附近，楊女士和丈夫前往一家汽車維修店修理電動車。期間她趁空檔牽着家中小狗散步，誰知剛離開維修店，兩隻狗突從旁邊的大門衝出並撲向楊女士。其中一隻體形較大的德國牧羊犬多次咬她的手臂，她欲掙脫但不成功。後來一輛電動三輪車經過，司機把楊女士拉上車。楊女士稱，有人曾告訴狗主「你家的狗傷人了」，狗主才把狗叫回去。但楊女士事後手部流血，狗主得悉後只叫她去醫院檢查，其他事不想管。
無道歉 不墊付醫藥費
楊女士的女兒周二指母親目前仍住院，精神狀態非常差，手臂和小腿上均有被狗抓傷造成的瘀痕，手肘被咬後更形成開放性外傷。楊女士的丈夫已報警，警方組織了調解，不過狗主非但沒道歉，也沒有墊付醫藥費，只是說看到醫院的帳單再看給多少錢。
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