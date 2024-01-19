寧夏60多人食物中毒 飯店整改拒賠

大腸桿菌沙門氏菌混合感染

靈武市市場監督管理局通報，本月1日多人前往靈武市喜耀飯店就餐後，翌日凌晨60多人相繼出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，並到醫療機構就診。就診後各人身體狀況平穩，只有少數人留院觀察。食客王女士（化名）稱，她當日參加同學的婚宴，吃了牛肉和涼菜，喝了菌菇湯，晚上就開始發高燒，繼而出現渾身痠痛、乏力、腹瀉等症狀。她在醫院3天接受輸液，花了1,000多元（人民幣‧下同，約1,100港元），還因此向公司請了5天假。她之後向飯店提出包括醫療費、誤工費、營養費等共3,000多元（約3,300港元）的賠償要求，飯店最初表示只願賠償醫療費，後來連醫療費都不賠。另一名參加婚宴的李先生（化名）住院花費7,000多元（約7,700港元），同樣未獲賠償。