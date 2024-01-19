涉冒充國安廳處長 釋囚騙數十人138萬元

內地一名釋囚涉嫌早年冒充某省國家安全廳偵察處處長等身份，藉此騙取「辦事費」，從數十人身上騙取近126萬元（人民幣‧下同，約138.6萬港元），正被有關部門採取刑事強制措施，全案仍在偵辦。國家安全部昨天公布上述案件時重申，國家安全機關人民警察不容褻瀆，花錢消災、找人平事並不可信。

獄中稱服刑是工作需要 國安部指，疑犯李×2014年在獄中服刑時認識黃×，由於兩人來自同鄉，很快熟落起來。李×在聊天過程中一度宣稱，自己是國家安全機關臥底，服刑只是工作需要，很快可以獲釋。由於監區犯人分流，兩人從此再無見面，各自重獲自由。

直至2022年，李×再次偶遇黃×。當得悉對方捲入一宗案件，被政法機關多次訊問後，他強調一切不要擔心，理由是自己正是省國家安全廳偵察處處長，會出面平息。眼見黃×此時仍半信半疑，他隨後展示警服、警官證及佩槍等，更不斷透露自己「非常有實力」。

由於獲得黃×信任，李×成功取得兩萬元（約2.2萬港元）現金辦事費，之後又以承包政府食堂項目及購買安居房等藉口，騙取對方總共26萬元（約28.6萬港元）。此外，他另多次透露虛假國家安全機關工作人員身份在多地行騙，受騙人數達到數十人。

自從接到群眾舉報後，國家安全機關早前聯同有關部門展開調查，查清李×涉嫌冒充國家安全機關工作人員行騙犯罪事實，同時查獲一批偽造警服及警官證等物品。

網購偽造警服警官證玩具槍 到案後，李×承認曾冒充國家安全機關工作人員身份，藉此從事違法犯罪行為。他指自己正是利用國安警察神秘感，加上民眾崇敬國安幹警心理，以及受害人急於平事、消災需求，偽裝成偵察處長，並從網上非法購買偽造警服、警官證及玩具槍等。

國安部提醒，國家安全機關是反間諜工作主管機關，嚴格依照相關法律法規行使權力、履行職責；人民警察警用標誌、制式服裝、警械及證件均為人民警察專用，其他個人和組織不得持有和使用，冒充國家安全機關人民警察，非法持有及使用上述用物品等行為將受法律追究。本報綜合報道