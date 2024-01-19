飛機輾斃工程人員 機場營運方罰88萬元
【本報綜合報道】山東青島膠東機場一名機務人員2022年執行飛機拖離維修機坪任務時，遭飛機輪輾壓身亡。青島市緊急管理局周三公布，膠州市應急管理局就該事故對青島國際機場集團有限公司罰款80萬元人民幣（約88.8萬港元）。
拾取地上文件時遇害
事發2022年1月24日上午6時，一架由青島航空管理並使用的空中巴士A320型客機在機場內拖移時，輾壓一名隨同飛機移動的機務工程人員。民航華東地區管理局航安委調查顯示，該事件是涉事客機完成檢修後在拖行中，地面拖拉機指揮員未按規定攜帶對講機，其佩戴耳機的耳機線被牽引車軋斷後，未能夠有效及時指揮停止拖行；在整理耳機線過程中隨身攜帶文件又散落地上，蹲下拾取檢查單時背對飛機主輪，不幸被飛機右內側主輪輾壓致死。
涉事飛機2020年7月底加入青島航空，事發前最後一次執行民航航班任務是2022年1月23日，當日晚上11時34分完成吉林長春至青島的飛行任務後，落地青島膠東機場進行維修。
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