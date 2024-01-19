明起寒潮南侵 多地冷暖扭轉

【本報綜合報道】中央氣象台昨日預計，內蒙古、陝西及華北、黃淮部分地區昨日至今日仍然有降雪，貴州、湖南、江西、廣西等地雨勢較強。今年首場寒潮天氣過程明日開始影響中東部，氣溫下降明顯，江南等地將出現低溫雨雪冰凍天氣，氣溫0℃線將南壓至南嶺一帶。

將現低溫雨雪 新疆、陝西、河北、遼寧等地周三出現小到中雪或雨夾雪天氣，湖北、湖南、貴州、雲南、廣西等地出現明顯降雨。甘肅南部、陝西、寧夏、內蒙古、山西、河北、河南、山東半島、湖北北部等地，昨日至今日將有雨轉雨夾雪或小到中雪，局部地區大雪；貴州、廣西、江南等地有中到大雨，局部地區暴雨，至明日雨雪天氣將明顯減弱。

一股寒潮明日至下周二自北向南影響中東部地區，氣溫下降6℃至10℃，其中內蒙古中部、陝西北部、華北西部、吉林東部、遼寧東部、江南東部和南部、華南北部、貴州南部等地下降10℃至14℃。內地大部分地區氣溫將冷暖扭轉，由常年同期偏高轉為偏低。江漢、江南、華南北部地區下周日起將出現雨轉雪或雨夾雪，局部地區降雪量大。