統一規範社會組織名稱 5月生效

【本報綜合報道】內地從今年5月1日起，將首次對社會組織名稱進行統一規定。民政部近日公布有關管理辦法指出，社會組織名稱中的行（事）業領域不得使用「第一」、「最高」、「國家級」等具有誤導性的文字，除非具有其他含義。

禁「第一」「國家級」等字眼 內地傳媒周三報道，中國有近90萬個社會組織，包括社會團體、基金會、民辦非企業單位三類。目前內地對基金會和民辦非企業單位的名稱管理有具體規定，但社會團體名稱立法仍然空白。辦法明確指出，國務院民政部門登記的社會組織名稱按照國家有關規定經過批准，可冠以「中國」、「全國」、「中華」等字詞。縣級以上地方人民政府的登記管理機關，登記的社會組織名稱中間含有「中國」、「全國」、「中華」、「國際」、「世界」等字詞，該字詞應當是行（事）業領域限定語，並且符合國家有關規定。

辦法又規定社會團體名稱一般不以自然人姓名命名，確有需要的，僅限於在科技、文化、衞生、教育、藝術領域內有重大貢獻、在國內國際享有盛譽的傑出人物。基金會、民辦非企業單位名稱以自然人姓名作為字號的，需要經該自然人同意。使用已故名人的姓名作為字號的，該名人應當是在相關公益領域內有重大貢獻、在國內國際享有盛譽的傑出人物。