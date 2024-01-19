廣州市去年追回9億緬北騙款

【本報綜合報道】廣東省廣州市人民檢察院檢察長張健周二在市人大會議發表工作報告，表示檢察機關過去一年辦理緬北電騙犯罪系列專案，在檢察環節為群眾追回損失8.23億多元人民幣（約9億港元）。

全鏈條打擊 控1247人 張健表示，廣州檢察機關過去一年共辦理各類案件73,885宗，佔全省檢察機關案件總量的七分之一。全市檢察機關批捕各類疑犯9,064人，起訴18,965人，同比上升58.6%、4.9%。起訴嚴重暴力犯罪和涉槍涉爆、毒品犯罪1,560人，同比下降13.8%。起訴涉黑涉惡犯罪128人。從嚴追訴非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等涉眾型經濟犯罪384人。全鏈條打擊電訊網絡詐騙及其關聯犯罪，起訴1,247人，同比上升29.2%。

過去一年，全市檢察機關起訴銷假製假、侵犯食藥安全等犯罪264人，辦理食藥安全領域公益訴訟案件172件；對侵害未成年人犯罪特別是性侵未成年人犯罪，起訴485人；圍繞旅館入住、網絡監管、校園及周邊安全等問題，向監護不當的監護人制發督促監護令162份。

報告又顯示，過去一年，全市檢察機關受理監察機關移送職務犯罪案件218人，已起訴156人，其中廳局級幹部7人、縣處級幹部14人。

張健