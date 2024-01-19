新冠肺炎病毒圖譜 華被指延遲披露

美指隱瞞兩周 錯過防疫黃金期 美國《華爾街日報》昨天引述美國衞生及公共服務部（HHS）文件報道，中方研究人員早於2019年12月底已成功分離出導致新冠肺炎病毒圖譜，比起中國政府向全球披露相關細節提早兩周時間，導致多地錯過抗疫關鍵時刻。

根據美國國會眾議院某委員會由HHS取得文件顯示，中國醫學科學院病原生物學研究所研究員任麗麗曾於2019年12月28日向由美國國家衞生研究院（NIH）管理基因數據庫GenBank，上載幾乎完整新冠病毒基因序列，一直沒對外發布。

NIH求技術細節 中方研究員無回應 然而，中方官員當時僅稱新冠為原因不明病毒性肺炎，甚至沒有關閉被視為爆發點之一湖北省武漢華南海鮮批發市場。美國喬治亞州亞特蘭大疾病控制及預防中心質疑，中國早已於2020年1月5日已與中國疾病預防控制中心分享新冠病毒序列，卻沒有向全球科學家公布。

直至2020年1月11日，中國政府終於與世衞分享新冠病毒基因序列，較任麗麗上載類近資料時間遲了足足半個月。相隔不久，NIH收到並公布來自另一來源新冠病毒序列，與任麗麗上載資料近乎一樣。經NIH要求提供更多技術細節後，任麗麗一直沒有回應，並於2020年1月16日從數據庫中刪除新冠病毒基因序列資料。

報道指，上述文件沒有提供新冠病毒到底是來自受感染動物抑或從實驗室洩漏而來線索，卻揭示中國或較早已發現新冠病毒基因序列。即使是短短兩周時間，對於幫助國際醫學界確定新 冠病毒到底是如何傳播，以及制訂預防措施及研發疫苗等亦屬非常關鍵。

來自美國羅格斯大學微生物學家埃布賴特（Richard Ebright）補充，假如能夠提前兩周得悉與新冠病毒有關訊息，將有利於早期階段應對疫情，例如推出有效檢測方案。另有病毒學家指出，若中國當時能夠立即發布有關資料，成功研發疫苗時間有望推前數周，拯救患者生命。本報綜合報道

任麗麗