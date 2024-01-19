晤多哥外長 王毅：華撐非洲自主

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周三在多哥首都洛美，與多哥外交部長迪塞舉行會談。王毅表示，中方讚賞多哥堅持泛非主義，積極斡旋次區域熱點問題，支持多哥在國際和地區事務中發揮更大作用，預祝多哥舉辦一屆成功的泛非大會。他又說，非洲是充滿希望的大陸，是多極世界中的獨立一極，中方支持非洲國家堅持獨立自主，謀求聯合自強，將非洲的命運掌握在自己的手中。

迪塞強調，多哥永遠堅定站在中國一邊，恪守一個中國原則，支持中方維護主權安全和領土完整，又說面對非洲大陸和次區域面臨的複雜嚴峻挑戰，多哥期待同中方加強戰略合作，共同維護和平穩定。

多哥讚中方國際上主持公道 多哥總統福雷及總理多貝其後會見王毅，福雷表示，多哥讚賞中方在國際上主持公道，反對干涉非洲內政，作為非中合作的受益者，多哥永遠相信中國，將堅持弘揚友好傳統，深化兩國各領域合作。多貝就稱，多哥堅定奉行一個中國原則，支持中國早日實現國家統一，希望借鑑中方有益經驗，加強脫貧、農業、產業園、互聯互通等等各領域合作，歡迎中國企業加大對多哥投資。