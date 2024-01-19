大陸單日29機艦逼近台灣

【本報綜合報道】台灣大選上周六結束後，解放軍持續在台灣周邊海空域出沒。台灣國防部周三公布，當晚偵獲11架次中國大陸軍機逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣中部、北部、西南部空域，疑似配合軍艦執行聯合戰備警巡。台方昨日再發布最新動態，稱一天內偵獲中國大陸29艘或架次艦機，其中最近距離基隆不足50浬。

離基隆不足50浬 台灣國防部周三表示，當晚7時23分起陸續偵獲解放軍戰機、反潛機等各型主、輔戰機，共計18架次出海活動；台軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務艦機與陸基導彈系統應對。台方強調，台灣海峽地區的安全與繁榮，攸關全球發展與穩定，是區域各方必須共同承擔的義務與責任，台軍將持續依敵情威脅與自我防衞需求，強化自衞能力應對威脅。

至昨日，台灣國防部公布周三早上6時至周四早上6時，偵獲中國大陸軍機24架次、軍艦5艘次持續在台灣周邊海空域活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線進入台灣周邊空域。示意圖顯示最接近台灣時，中國大陸軍機距離北部基隆僅42浬，距離南部鵝鑾鼻僅85浬。