布林肯料中美今年更多接觸

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會期間受訪，美國國務院周三發布相關內容。他表示，中美兩國致力在有共同利益的領域上合作，雖然彼此之間存在分歧和激烈的競爭，但預料雙方今年將有更多接觸。英國傳媒報道，下周將有數名美國國會眾議員訪問台灣，與候任總統賴清德會面。

英媒稱下周美眾議員訪台 布林肯表示，美國與中國的關係是最複雜、最重要的關係之一，但美方處於比以往更強大的位置處理中美關係，因為他們在國內投資，重新注入活力，重新構想海外聯盟和夥伴關係，處理與中國打交道方面有更大共識。美方認為，穩定關係非常重要，至少不會讓競爭演變成衝突。他強調，美方會非常直接和明確地處理中美分歧，避免誤解，目前已經恢復軍事溝通渠道，對確保不會無意中陷入衝突至關重要。

布林肯再次就台灣大選向當地人民表示祝賀，稱看到對民主非常有力的肯定。他進一步指出，美國以至世界各國的根本利益，是確保台灣海峽保持和平與穩定，兩岸之間任何分歧得到和平解決，管控台灣問題是美中建交以來關係取得成功的其中一個標誌。美方致力維持海峽兩岸現狀，任何一方無法接受破壞現狀的舉措，特別是動武。