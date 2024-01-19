菲總統賀賴清德當選 華外交部不滿掀罵戰

兩國磋商南海爭議 突生枝節 南海主權爭議令中國與菲律賓交惡，兩國周三在上海舉行南海問題雙邊磋商機制會議。惟一波未平一波又起，菲律賓總統小馬可斯祝賀賴清德當選下任台灣總統，遭中國外交部發言人毛寧建議多讀書正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論；菲律賓國防部長特奧多羅批評毛寧的言論「低級下流」。

中菲南海問題雙邊磋商機制第八次會議由中國外交部部長助理農融，與菲律賓外交部副部長拉扎羅主持，雙方坦誠及深入地交換意見，一致認為要不折不扣落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識；又重申南海爭議不是雙邊關係的全部，維持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要。雙方同意進一步完善涉海溝通機制，繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛礁局勢。

華籲多讀書 菲指低俗 中國外交部在通報表示，中方在該會議也就涉台問題向菲方提出嚴正交涉，要求對方切實恪守一個中國原則，立即停止在涉台問題上的錯誤言行。通報指出，菲方重申堅持一個中國政策及繼續予以切實落實。根據通報，出席今次會議的中菲兩國代表，來自各自的外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、海警部門。

對於毛寧周二發表針對小馬可斯的言論，特奧多羅翌日稱，「（中國）外交部發言人竟然作出如此低級和下流的言論，侮辱我們的總統和菲律賓，也貶低她自己、（中國）外交部及她所代表的政黨」；又指摘毛寧的言論「散布國家認可的宣傳和虛假訊息」。他稱面對中國更具侵略性，菲方將與美國等盟友發展強而有力的聯盟。

毛寧昨日回應特奧多羅時表示，中方絕不接受任何人在台灣問題上挑釁，必將堅決回擊。她批評菲方的言論嚴重違背其對中國所作的政治承諾，粗暴干涉中國內政；中方表明嚴正立場是完全正當及必要，敦促菲方恪守一個中國原則。對於菲律賓與其他國家發展同盟關係及展開軍事合作，她重申不得損害中方在南海的合法權益。本報綜合報道

中國海警船（右）在黃岩島向菲律賓船隻（左）發射水炮。 毛寧 小馬可斯