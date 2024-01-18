6米長鯊魚雪雕 栩栩如生

美國艾奧瓦州雕塑家馬爾多納多（Carlos Maldonado）近日在兩個兒子的幫助下，用了約4.5小時建造了一個約6米長的鯊魚雪雕。他們又用1.5小時上色，最終完成張開血盆大口的逼真鯊魚雪雕。他將雪雕照片發布到網絡上，吸引了大量遊客前往合照。