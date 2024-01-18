圓蛋罕現農場 機率十億分之一

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省一名蛋農在自家農場收集雞蛋時，經常發現有獨特造型的雞蛋，包括膠囊蛋、軟殼蛋等，近日更發現一顆看似是完美圓形的雞蛋。此事讓已經見過無數正常形狀雞蛋的他感到十分罕有和興奮，雖然他目前不打算出售這顆圓蛋，但仍在思考如何處置它。

蛋農思考如何處置 澳洲媒體周二報道，法布羅（Fabian Fabbro）在過去5年已見過逾百萬顆雞蛋，此次發現依然讓他無比興奮。然而外表具有欺騙性，事實證明這顆雞蛋並不完全是圓形。他的夥伴喬迪（Jodie）將圓蛋放在游標卡尺上量度，結果與完美的圓形只差幾毫米。然而法布羅指，他的圓蛋還是要比其他人在網上分享的雞蛋更圓。雖然雞蛋不是完美的圓形，卻依然珍貴。

法布羅為找出雞下圓蛋的機率做了不少調查，可惜相關研究太少，他雖聽說母雞產下圓形蛋的機率是十億分之一，但卻無法找到此說法出處。對於圓蛋去留，他指從產卵日算起，還有44天食用期限，所以還有時間考慮，可能某天用來煮早餐也說不定。