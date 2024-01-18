2000年歷史古文物 秘魯失而復得

秘魯外交部周二在首都利馬舉行前西班牙帝國時期古文物歸還儀式，成功從世界各地的收藏家和機構手中，收回200多件西班牙殖民時期前的南美洲原住民文物，包括陶瓷和土著藝術品等。其中一些文物有2,000多年的歷史，最古老可追溯到公元前200年。

儀式上展示的文物，是由美國、德國、比利時、加拿大和西班牙的私人收藏家和機構歸還給秘魯，包括加州聖巴巴拉自然歷史博物館、德國岡拉克基金會和比利時一間拍賣行。有官員表示，儘管美國國土安全部和德國警方在某些情況下提供了協助，但大多數人都是自願歸還文物。

各地收藏家機構交回200件 這些文物當中除了有兩件帶有結點、名為「Quipos」的繩索，是古代印加人一種結繩記事方法，也有印加文化的紡織品、工具和數十件雕塑。引人注目的還有各式花紋獨特的陶器，其中有日常使用的器皿、細小可愛的陶人和動物造型陶件。除了印加文化，文物也來自錢凱文化和奇穆文化等其他原住民文明。

秘魯文化遺產部副部長羅薩斯（Haydee Rosas）表示，許多文物曾經因非法販運而離開該國，過去兩年已成功收回約840件文物，國家仍不斷努力收回流出的歷史文物。本報綜合報道