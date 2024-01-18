報告指12美軍命喪廣島原爆

【本報綜合報道】日本共同社周日報道，日前發現的駐日盟軍總司令部調查報告首次顯示，美國於1948年證實12名被俘軍人在1945年8月6日廣島原爆中身亡，而不是死於虐待。

否定死於虐待 共同社獲美國國家檔案和記錄管理局提供副本，並委託廣島市立大學廣島和平研究所日本近代史教授永井均分析。報告標題是《12名美軍機組人員死於原子彈轟炸廣島》，屬於《駐日盟軍總司令部法務局調查處報告書第2779號》一部分，標註日期為1948年12月20日。報告只有一頁紙，由負責調查日本戰爭罪行的駐日盟軍總司令部法務局美軍上尉米勒（Robert Miller）撰寫。文件沒有列出12名死者名字，但稱他們死於暴力虐待的證據不充分，不會提出指控。

親歷廣島原爆的86歲歷史專家森重昭，透過研究及訪問死者遺屬，在2008年出版著作提到12名美軍戰俘在廣島原爆中喪生，報告印證了森重昭的說法。

美國時任總統奧巴馬於2016年訪問廣島，在演說中首次提到12名美軍戰俘遇害一事，但相關文件一直沒有公布。