加拿大指出 中俄伊逾百研究機構威脅國安

【本報綜合報道】加拿大周二點名逾100間中國、俄羅斯和伊朗的海外研究機構，指它們與所屬國的軍方及安全機構有聯繫，可能對加拿大國家安全和敏感研究構成威脅。

點名的海外機構中，85間來自中國，包括中國國防科技大學和多間解放軍學院等；另外有12間研究機構來自伊朗，6間來自俄羅斯。當局同時公布敏感研究範疇名單，包括先進武器、人工智能、大數據、航空、醫療保健技術等11個範疇。根據規定，加拿大先進技術領域的研究人員若與點名的機構合作，將無法得到聯邦政府資助。新政策今年春季起實施。加拿大工業部長商鵬飛指，雖然加拿大領導的研究取得卓越成就及重視合作，但加拿大的開放方式可能令研究工作成為外國勢力的目標，增加研究和開發工作被盜用和損害國家安全的潛在風險，因此需要採取行動。

中方斥莫須有 毀科技合作 中國駐加拿大使館發言人回應指，加方以莫須有的國家安全風險為藉口，將正常科技交流合作政治化，破壞中加兩國科技界的開放、信任與合作，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。加方將科技合作問題政治化、武器化，完全是搞「小院高牆」的短視行為。中方敦促加方立即糾正錯誤做法，摒棄意識形態偏見和冷戰思維，停止濫用「清單」等工具遏制打壓中國學術機構，為建構開放自由的國際科技合作生態營造良好環境，否則只會損人害己。