波音聘前美軍官 查質檢系統

阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機甩門。

甩門事件後補鑊 被指無飛行經驗 美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機月初發生「甩門」事件後，聯邦航空局（FAA）下令所有同型號飛機停飛。波音前天任命美國海軍前上將唐納德（Kirkland Donald）出任行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）特別顧問，藉此審視公司品質管理系統。惟業內人士質疑，唐納德根本沒有飛行背景。

波音在聲明提到，唐納德由即日起出任特別顧問，將與外部專家團隊全面評估公司生產商務飛機品質管理系統，包括審視生產設施旗下項目及慣常做法，另會監督商用供應商質素等。當完成後，相關建議就會交予卡爾霍恩及董事會航空航天安全委員會。

須提供全面評估及可行建議 卡爾霍恩讚揚唐納德在確保全球一些最複雜系統安全質量方面，是公認領導者，已要求對方提供一份獨立且全面評估報告，同時提出可行建議，藉此加強公司監督旗下工廠及生產商用飛機系統質素。他又保證，唐納德及其團隊將獲他個人及波音支持。

資料顯示，70歲的唐納德早年在美國海軍學院取得海洋工程系學士學位，之後成為一名軍官，最後一次海軍任務是確保所有核動力艦艇及相關基建能夠有效運作。此外，他亦是美國最大軍事造船公司董事會主席，同時身兼其他企業及非牟利機構董事會主席。

委外部人士 圖挽對波音信心 美國航空業諮詢公司AVITAS高級副主席皮拉斯基（Adam Pilarski）認為，由於波音及FAA在737 MAX系列飛機喪失信譽，波音委任外部顧問負責審查，讓公眾認為結果可信是非常重要。然而，另一間航空業顧問公司AeroDynamic Advisory總裁阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）批評，波音選擇一名沒有相關背景顧問。

另外，英國傳媒昨天引述消息報道，美國全國運輸安全委員會（NTSB）主席霍門迪（Jennifer Homendy）等人，將會見國會參議院商務、科學和交通委員會成員，交代737 MAX 9甩門事件及相應調查行動。本報綜合報道

NTSB人員在意外地點附近發現機艙門。 阿拉斯加航空正配合調查事件。 卡爾霍恩 唐納德