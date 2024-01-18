馬克龍公布下月訪烏 將提供長程巡航導彈
【本報綜合報道】法國總統馬克龍周二表示，下月前往烏克蘭敲定雙邊安全協議，並提供長程巡航導彈在內的更多先進武器。
馬克龍透露，40枚SCALP長程巡航導彈及數百枚航空炸彈，未來數周向烏克蘭交付。他指出，歐洲國家將加強支援烏克蘭，繼續抵抗俄羅斯，強調絕不允許俄羅斯擊敗烏克蘭，否則歐洲將面臨安全風險。
另一方面，馬克龍提及今年11月美國大選，若前總統特朗普再次當選，他將尋求與對方合作的方法。他指特朗普執政期間，儘管兩人在某些問題上尋得共同目標，但在應對氣候變遷和稅收等問題上存在分歧，重申無論何人當選總統，歐洲都應做好準備。
日本土耳其討論烏克蘭重建
日本外務大臣上川陽子周二在安卡拉，與土耳其總統埃爾多安及外交部長菲丹分別單獨會談，雙方確認合作支援烏克蘭重建及改善巴勒斯坦加薩地帶人道情況。上川陽子表示，土耳其對地區穩定發揮極其重要作用，強調將為兩國早日達成經濟夥伴關係協定展開磋商，並就能源、太空、防衞等領域深化合作。
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