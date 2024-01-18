朝射導彈 美日韓海訓回應

出動航母神盾艦 規模近年罕見 北韓周日試射配備高超音速彈頭的中遠程彈道導彈，美國、日本、南韓迅速作出軍事回應，周一至昨日在南韓濟州島南面國際海域實施三邊海上演習，3個國家出動航空母艦及神盾艦在內8艘軍艦，參演規模之大被指是近年罕見。

美國印太司令部在聲明表示，參與演習的美方艦艇分別是航空母艦卡爾文森號、神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦基德號與斯特雷號，它們隸屬於卡爾文森號航空母艦打擊群。日本海上自衞隊派出直升機驅逐艦日向號及神盾驅逐艦金剛號，南韓海軍代表是神盾驅逐艦世宗大王號及驅逐艦王建號。美國印太司令部宣稱，這場三邊海上演習展示美日韓三國對加強印太地區安全及穩定的承諾，參演軍艦實施編隊航行、先進海上通訊行動、海上阻斷行動訓練、空中戰鬥演習，人員交流及整合。

演習提升應對平壤核威脅 南韓聯合參謀本部表示，今次聯合海上演習旨在提升遏制、應對北韓核導及潛艇威脅的能力，重點演練阻斷大殺傷力武器海上運輸，消除海上安全威脅，並促進美日韓三國合作，建立基於規則的國際秩序；又稱這是美日韓三國防務部門去年11月制定多年聯合演習計劃後，首次實施的海上聯合演習，在提升應對北韓核導威脅的能力同時，也在展現三方合作應對北韓威脅的力量及意志方面，具有重要意義。

日本防衞省統合幕僚監部指，在日本周邊安全環境愈趨惡化下，這場聯合海上演習大力推動三邊合作應對地區安全挑戰，並展示美日韓三國對確保基於法治的自由及開放國際秩序，擁有堅定的承諾。根據日方聲明，今次演習的內容包括彈道導彈防禦應對；日本海上自衞隊表示，絕不容許以武力單方面改變現狀的企圖。

南韓與日本在美國積極拉攏下，去年同意展開聯合演習，展示面對北韓核導威脅的團結性及合作性。根據日本防衞省統合幕僚監部的資料，美日韓三國上次三邊聯合演習是去年12月20日，參演部隊分別是美國空軍B1B超音速轟炸機及F16戰機、日本航空自衞隊F2戰機、南韓空軍F15K戰機，實施地點位於濟州島附近國際空域。

韓遏海上走私加強制裁平壤 另外，南韓外交部昨日宣布，把11艘船舶、兩個人、3個實體列入制裁北韓名單，指控它們涉及北韓非法海上活動，以及支持北韓核導研發；涉事船舶從事對北韓海上非法轉運、對北韓走私成品油及煤炭、對北韓輸入二手船等，違反聯合國安理會決議。南韓外交部表示，今次制裁顯示韓方堅決切斷北韓利用海上途徑非法籌措資金及物資，阻止其進行非法核導研發的決心，韓方今後進一步加強對朝制裁。本報綜合報道