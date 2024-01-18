新協議下 45以國人質獲送藥物

【本報綜合報道】以巴衝突持續，卡塔爾和法國周二成功斡旋，讓以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成協議，容許向加薩地帶民眾提供藥物及其他人道主義救援物資，換取向被挾持在當地的約45名以色列人質運送藥物。

有關物資最快周三由兩架卡塔爾軍機，由多哈空運到埃及，再經拉法口岸運入加薩地帶，這是以哈雙方去年11月實施7天臨時停火後，達成的首份協議。

加薩戰火再釀158死 惟戰事未見平息，以軍與哈馬斯在加薩地帶北部及南部繼續交戰。加薩地帶衞生部周二表示，過去24小時醫院再接收158具巴人屍體，令衝突3個多月來，增至逾2.4萬人喪生。

另一方面，沙特阿拉伯外交大臣費薩爾周二表示，如果能夠達成一項包括巴勒斯坦建國在內的全面協議，沙特阿拉伯可能考慮承認以色列；又稱地區和平包括以色列的和平，只能夠通過巴勒斯坦人建立和平的巴勒斯坦國實現。他指出，紅海商船受襲與加薩地帶衝突有關，首要任務是找到停止局勢升級的方法。